Ministro de Defensa ordena investigación por minería ilegal en predios militares en Antioquia

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó a las denuncias sobre la presunta existencia de un complejo de minería ilegal de oro operado por el Clan del Golfo en terrenos pertenecientes al Batallón Rifles, ubicado en Cáceres, Antioquia.

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El jefe de la cartera fue enfático en señalar que existe “cero tolerancia” frente a la minería ilegal y los delitos ambientales, y advirtió que no se permitirá ningún tipo de vínculo entre integrantes del sector defensa y economías criminales.

Frente a las denuncias conocidas, el ministro aseguró que ordenó una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos relacionados con la explotación ilícita en predios de una unidad militar en la región del Bajo Cauca antioqueño.

“Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”, afirmó, al tiempo que reiteró que no habrá espacio para la complacencia dentro de las Fuerzas Militares.

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Según indicó, en lo corrido del año las autoridades han intervenido cerca de 2.500 minas ilegales y destruido aproximadamente 1.000 máquinas utilizadas en estas actividades, lo que representa un incremento superior al 40 % en resultados frente al año anterior.

También destacó que se han reforzado los controles y operaciones contra economías ilegales como la minería ilícita y el narcotráfico, que, según dijo, financian la violencia de estructuras armadas como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.