Cemento País, un referente de responsabilidad social en medio de las inundaciones en Córdoba
Cemento País apoya a las familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias y las inundaciones en Córdoba. Conozca las acciones de la compañía en favor de la población.
Colombia
Cemento País sigue demostrando su compromiso con la responsabilidad social en la región de Córdoba. Junto al reconocido influencer ‘Oh Niño’ (@ohninomiguelpalacio), la empresa ha entregado mercados a comunidades vulnerables en varias localidades como Loma Verde, Rincón Marimba, San José, San Miguel, Oyeto, San Francisco y San Diego.
Con esta iniciativa se apoya a las familias afectadas por las fuertes lluvias y las inundaciones en la región.
Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, ratificó el compromiso de la compañía con la solidaridad y el bienestar de los colombianos.
A estas acciones se le suman que Cemento País ha enviado siete toneladas de alimentos al norte de Córdoba, a sitios de difícil acceso que solo se pueden llegar en helicóptero.
Esto demuestra el compromiso de Cemento País con la responsabilidad social y su deseo de apoyar a las comunidades más necesitadas. Con esta iniciativa, la empresa se consolida como un referente en responsabilidad social en la región.
Obtenga más información en redes sociales de @cementopais
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