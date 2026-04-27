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27 abr 2026 Actualizado 23:44

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Cali

Cayó el “terror” de comerciantes y transportadores de pasajeros en Guacarí, Ginebra y Caicedonía

Este hombre exigía sumas cercanas a los $3 millones, utilizando métodos de intimidación con armas de fuego.

Los capturados registran un alto prontuario delictivo, por delitos como concierto para delinquir, extorsión y homicidio.

Los capturados registran un alto prontuario delictivo, por delitos como concierto para delinquir, extorsión y homicidio.

Los capturados registran un alto prontuario delictivo, por delitos como concierto para delinquir, extorsión y homicidio.

En un operativo de las autoridades, se logró la captura de cuatro de integrantes del Grupo de Delincuencia “Los Chanda”, en Cali y Tuluá en el Valle del Cauca y Pereira en Risaralda.

Los capturados oriundos de Cali y Pereira, según las investigaciones, serían los responsables de varios homicidios de conductores de empresas de transporte, ocurridos en los municipios de Guacarí, Ginebra y Caicedonia durante los años 2024 y 2025.

De igual manera, se les atribuye la quema de buses pertenecientes a empresas de transporte intermunicipal en el departamento del Valle del Cauca y otras regiones del país, generando temor y afectaciones al orden público.

Entre los capturados se encuentra alias “Guabeño”, quien sería el principal dinamizador de extorsiones a comerciantes en el municipio de Guacarí.

Este hombre exigía sumas cercanas a los $3 millones de pesos, utilizando métodos de intimidación con armas de fuego y recurriendo a la suplantación de estructuras criminales para aumentar la presión sobre sus víctimas.

Alias “Guabeño” presenta antecedentes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

Los demás capturados registran un alto prontuario delictivo, por delitos como concierto para delinquir, extorsión y homicidio.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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