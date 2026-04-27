Cargos a exalcalde de Pinillos por no apropiar recursos para el pago del servicio de energía

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Pinillos, Bolívar, Alcides Gulloso García (2020 - 2023), por una aparente omisión en sus funciones, al no incorporar en el presupuesto municipal los recursos para cubrir el costo del servicio público de energía desde 2021 a 2023, y no pagar la deuda por la electricidad utilizada durante ese mismo periodo, la cual ascendía a un poco más de $2.750 millones.

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Al parecer, el entonces alcalde no habría adelantado con la empresa prestadora del servicio, en este caso Caribemar de la Costa S.A.S. ESP, un acuerdo de pago para cubrir la deuda, a pesar de los escritos enviados al mandatario local por parte del gerente territorial de la compañía.

Para la Procuraduría Provincial de Instrucción de Magangué, Bolívar, el municipio aparentemente no mostró interés en celebrar un acuerdo de pago que le permitiera realizar abonos o pagos parciales de la deuda, con lo que el entonces alcalde pudo incumplir su deber legal que le exigía “la incorporación en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios utilizados, poniendo en riesgo la población del municipio que representaba, pues la energía eléctrica resulta vital para la materialización de otros servicios públicos, como la salud, la educación, la seguridad, entre otros”.

Por esos hechos, el órgano de control señaló que Gulloso García habría vulnerado los principios de responsabilidad y eficacia, y calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.