Capturan a extranjero en el aeropuerto con cargamento de cocaína que pretendía llevar hasta Dubái

En controles desplegados por la Policía Nacional durante el abordaje de vuelos nacionales e internacionales, unidades de la Policía Antinarcóticos capturaron en flagrancia a un ciudadano que pretendía abordar un vuelo con escala en Panamá y México, con destino final a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), transportando más de cuatro kilogramos de cocaína camuflados en su equipaje.

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Gracias a la pericia de los funcionarios de la Policía Nacional, mediante labores de vigilancia y perfilamiento de pasajeros, se logró la captura de un ciudadano polaco y la incautación de 12 rollos de papel de impresión al interior de una maleta. Estos rollos estaban impregnados con una sustancia que, tras ser sometida a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dio positivo para cocaína.

De acuerdo con el itinerario de vuelo del capturado, este pretendía viajar hacia Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde se presume llevaría el alcaloide.

Con este importante resultado se logra afectar las finanzas criminales y evitar la comercialización de más de 12 mil dosis de cocaína, avaluadas en más de 300 mil dólares (más de 1.500 millones de pesos), en los mercados internacionales.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.194 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 546 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos golpeando con firmeza a las estructuras multicrimen que se disputan el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Necesitamos que los cartageneros denuncien, con absoluta reserva, para seguir cerrando el paso a estas organizaciones criminales”, sostuvo.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica operativos para judicializar a los responsables de la comisión de hechos delictivos, solicitando la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, informando a la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246. E mail: sijin.mecar@policia.gov.co