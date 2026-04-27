Atacan maquinaria amarilla en la vía La Soberanía

Ataque contra maquinaria en la Lejía / Foto Cortesía

Norte de Santander

Un atentado contra una empresa contratista de maquinaria amarilla se registró en las últimas horas en la vía La Soberanía que comunica a Norte de Santander con el departamento de Arauca.

Las autoridades reportaron que el hecho se registró entre el sector Puente Monoga y Puente Cabuya en la ruta que comunica al municipio de Pamplona con Saravena.

La acción violenta de hombres armados que llegaron en motocicleta con armas de largo alcance y con elementos incendiarios se produjo contra la empresa Consorcio Vías Colombia.

En la sede de la empresa, amarraron a los vigilantes y procedieron a realizar varios ataques contra las maquinas que se encontraban allí.

Las autoridades indicaron que al parecer los responsables de estos hechos serían integrantes de las disidencias armadas farc que delinquen en el oriente del país.