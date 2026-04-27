Alta participaron en las elecciones de Juntas de Acción Comuna en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Jorge Sabogal, director de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Ibagué, entregó un balance positivo de la jornada de elecciones desarrollada el domingo 26 de abril en barrios y veredas de la capital del Tolima, el proceso estuvo sin reportes de alteraciones de orden público.

“Queremos contarles a todos los ibaguereños que este proceso se ha desarrollado con tranquilidad y sin reportes de agresiones físicas en los diferentes sectores de la ciudad”, señaló Jorge Sabogal, director de Participación Ciudadana.

De acuerdo con el balance preliminar, con un 20% de mesas informadas, más de 10 mil ciudadanos participaron en la jornada. “El consolidado continuará en los próximos días, teniendo en cuenta que aún hay sectores en proceso de conteo o desarrollo de asambleas”, dijo Sabogal.

Según el funcionario, al momento de entregar el balance preliminar todavía faltan barrios importantes que estaban en proceso de conteo o elección, por lo que en el transcurso de la semana seguirán entregando detalles del proceso.

La jornada tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Fiscalía, para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de la jornada.

“Este fue un ejercicio democrático acompañado por las instituciones, lo que permitió que se desarrollara con normalidad en toda la ciudad”, resaltó Jorge Sabogal.

Se espera que en los próximos días se adelante la revisión de la documentación entregada por las juntas de acción comunal para avanzar en los procesos de reconocimiento e impugnaciones.

Asimismo, se evaluarán nuevas fechas para los sectores que no pudieron realizar elecciones por causas de fuerza mayor y se avanzará en las siguientes etapas del proceso organizativo comunal.