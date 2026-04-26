Anuncian medidas y recompensa para reforzar seguridad y esclarecer masacre en Toro, Valle

Ya son 48 las masacres registradas este año 2026 en Colombia.

Para dar con el paradero de los autores de la masacre de cuatro personas este fin de semana en el municipio de Toro, norte del departamento del Valle del Cauca, las autoridades y el gobierno municipal adoptaron medidas y recompensa para reforzar la seguridad y esclarecer estos asesinatos.

Tras un consejo de seguridad extraordinario, las autoridades anunciaron acciones para reforzar la seguridad y esclarecer los hechos ocurridos este pasado 25 de abril en el barrio Hobo.

Entre las medidas adoptadas se destacan:

Incremento del pie de fuerza

Restricción de parrillero hombre

Cierre de establecimientos abiertos al público el 26 de abril

Recompensa para quienes suministren información clave.

Las cuatro víctimas fueron identificadas como:

Rubiel Antonio Cardona Rojas (45 años)

Jairo Andrés Vasco Hurtado (46 años)

Cristian Javier Medina (36 años) y

Ofeiner de Jesús Munera Corrales (46 años).

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Toro con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Los grupos que actúan en la zona: Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo-EMC y presencia de bandas locales.