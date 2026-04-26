Masacre en el norte del Valle deja cuatro personas muertas

Una nueva masacre sacude al norte del Valle del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas en medio de un ataque armado ocurrido en una discoteca del municipio de Toro.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se registró en un establecimiento nocturno ubicado en el barrio Hobo, a las afueras del casco urbano. Hasta ese lugar habrían llegado dos hombres en motocicleta, quienes ingresaron y dispararon en repetidas ocasiones contra varias personas que departían en el sitio.

Tras el ataque sicarial, los agresores escaparon con rumbo desconocido, mientras testigos auxiliaban a los heridos y alertaban a las autoridades.

El saldo inicial deja cuatro personas muertas y dos lesionadas con heridas leves, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

De manera extraoficial, una de las víctimas fue identificada como Cristian Medina. Sin embargo, las autoridades avanzan en el proceso de identificación plena de las demás personas fallecidas.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible disputa por el control del microtráfico en esta región del departamento, aunque serán las investigaciones las que determinen los móviles del crimen.