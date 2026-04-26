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26 abr 2026 Actualizado 11:07

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La Plaza de Variedades se llenó de niños y niñas de todos los barrios de Cartagena

La primera jornada del Día de la Niñez contó con la asistencia de más de 3 mil personas, entre niños y familias

La Plaza de Variedades se llenó de niños y niñas de todos los barrios de Cartagena

La Plaza de Variedades se llenó de niños y niñas de todos los barrios de Cartagena

La Plaza de Variedades se llenó de niños y niñas de todos los barrios de Cartagena

La Plaza de Variedades abrió sus puertas para que centenares de familias disfruten de la Plaza de la Diversión, un espacio liderado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el IPCC y el IDER, donde los más pequeños celebran el Día de la Niñez.

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A partir de las 5:00 de la tarde de este sábado, la Plaza de la Diversión se convirtió en un parque de atracciones, donde niños hasta los 13 años jugaron en los diferentes inflables, además, disfrutaron de un show de títeres por la Tropa de Trapo, el show de baile de Voces y tambores, y la presentación de DJ Compund.

Centenares de niños de todos los barrios de Cartagena disfrutaron de un evento gratuito para todos y que mañana seguirá en su segunda jornada.

Mañana, domingo, la jornada se iniciará a la misma hora, de 5 a 8 pm, con el show de la Granja de Zenón. La entrada será libre también

.

Las recomendaciones para este gran evento son: buen comportamiento de todos los asistentes, cuidar sus pertenencias, estar atentos a los niños para evitar que se pierdan en la multitud, llevar ropa cómoda y mantenerse hidratados.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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