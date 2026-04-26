La energía solar llega a zonas olvidadas de Colombia y transforma la vida de miles de personas

Aunque la cobertura nacional de energía eléctrica en Colombia supera el 93%, todavía existen zonas donde el servicio no llega o es inestable. Se trata de territorios apartados, con dificultades logísticas y poca presencia de infraestructura, donde comunidades enteras dependen de soluciones alternativas para acceder a servicios básicos. En este panorama, la energía solar se ha convertido en una opción viable para llevar electricidad a lugares donde históricamente ha sido difícil llegar.

En A Vivir Que Son Dos Días, el ingeniero Julián Suárez, gestor de esta iniciativa, explicó que uno de los principales retos es precisamente el acceso a estos territorios, por la dificultad para llegar con los materias, insumos y financiación de los proyectos

Muchas de estas comunidades no solo carecen de conexión eléctrica, sino que en otros casos enfrentan fallas constantes en el servicio, lo que limita su calidad de vida, frente a esto, la energía solar se presenta como una alternativa sostenible, especialmente en un país con condiciones climáticas favorables.

El ingeniero también destacó que estos proyectos requieren del trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas, ya que en la mayoría de los casos se desarrollan mediante alianzas que permiten financiar e implementar las soluciones energéticas en zonas apartadas.

Más allá de lo técnico, Julián resaltó el impacto social de estas iniciativas, especialmente cuando las comunidades acceden por primera vez a la electricidad. “Ver a un niño prender un bombillo por primera vez es una sensación increíble”, afirmó, al referirse a la transformación que genera el acceso a servicios básicos en estas poblaciones.

Aunque existen zonas más complejas que otras, el proyecto tiene las posibilidades de avanzar hacia una cobertura total en el país, si se mantiene el esfuerzo logístico, técnico y financiero.