La Conexión Territorio Mío - Parque Heredia ya cuenta con alumbrado público

Promesa cumplida en Territorio Mío: tal como lo anunció el alcalde Dumek Turbay, la nueva vía ya está totalmente iluminada

Días después de la apertura al uso ciudadano para carros y motos, el alcalde Dumek Turbay informó que, tal como lo anunció y prometió a la comunidad el día de su entrega, este martes sábado la nueva vía se encuentra totalmente iluminada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Es la segunda vía complementaria que entrega el Distrito dentro del Plan de Manejo de Tránsito del Intercambiador de La Carolina, una solución para soportar la movilidad durante la ejecución de la megaobra principal.

Esta nueva conexión estratégica totalmente iluminada, de 690 metros lineales, mejora el flujo vehicular y alivia la congestión histórica en esta zona de la ciudad, a cualquier hora del día.

La nueva vía cuenta con una carpeta asfáltica en en 690 metros lineales, que enlaza estratégicamente la Transversal 54 y La Cordialidad con Parque Heredia, la antigua vía a Ternera, sectores como Ciudad Jardín, zona de Conurbación con Turbaco o el entorno de la Terminal de Transportes.

La nueva conexión en Territorio Mío no solo mejorará la movilidad, sino que impulsará el desarrollo de toda la zona, facilitando el acceso a viviendas, servicios y oportunidades para miles de familias.

Con su habilitación, miles de residentes y usuarios que se movilizan entre La Cordialidad, la antigua vía a Ternera y Parque Heredia contarán con una nueva opción para reducir tiempos de desplazamiento y enfrentar con mayor eficiencia las dinámicas del tráfico vehicular.