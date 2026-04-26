Investigan muerte de comerciante en Boconó

Cúcuta

Las autoridades adelantan los actos urgentes para determinar los móviles que rodean el ataque de sicarios contra la integridad del propietario de un gimnasio en Boconó identificado como Gabriel Peñaloza.

La víctima se dirigía a su residencia en un vehículo Audi blanco cuando fue abordado por sicarios que le dispararon en varias oportunidades hasta cegarles la vida.

El hecho causó revuelo en el sector, donde varias personas intentaron auxiliarlo pero por la gravedad de las heridas falleció cuando era llevado aun centro asistencial.

Hace ocho días atrás contra su establecimiento había sido lanzada una granada que no detonó pero generó preocupación en el sector.

Las autoridades investigan si la muerte del comerciante esta relacionada con una acción extorsiva u con actividades que desarrollaría con comerciantes del eje cafetero.