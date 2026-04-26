Gobernación adjudicó contrato de $29.000 millones para la vía de El Salado en Ibagué

Ibagué

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, adjudicó el contrato por $29.217.065.938,54 para rehabilitar y pavimentar la vía del sector El Salado, en la comuna Siete de Ibagué.

El proyecto contempla la pavimentación en concreto hidráulico desde la calle 125 hasta la 171, en el sector de El País, la modernización del sistema de iluminación y la implementación de obras de urbanismo, lo que permitirá mejorar significativamente las condiciones de movilidad y la calidad de vida de la comunidad.

El proceso contractual, denominado “Mejoramiento vial para la conectividad regional del municipio de Ibagué con el corredor del norte del departamento del Tolima”, ya surtió su etapa de evaluación.

De acuerdo con el informe del comité evaluador, se recomendó otorgar el primer lugar de elegibilidad al proponente No. 14, Consorcio Vial Corredor Norte - 2025, que obtuvo un puntaje de 99,930057. En este proceso se habían presentado 24 proponentes. La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 136 del 24 de abril de 2026.

A esta inversión de la Gobernación se suma la primera, por $35.000 millones, adjudicada por la Alcaldía de Ibagué, para realizar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, la modernización de luminarias, la instalación de paraderos y trabajos de urbanismo en la vía hacia El Salado, entre las calles 103 y 175.

Dicha inversión incluye la pavimentación en concreto entre las calles 103 y 125. El resto de la pavimentación e intervención queda en manos de la Gobernación. Se prevé que la ejecución del proyecto tarde por lo menos 12 meses.