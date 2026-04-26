El guardián de la montaña: la historia del colombiano que guía a los turistas en los Alpes suizos

Desde Walenstadt, una zona ubicada en un parque natural reconocido como patrimonio de la UNESCO, Sergio Tamayo construyó una nueva vida lejos de Colombia. Su historia comenzó con su experiencia en turismo ecológico y un proceso de migración que tomó varios años, marcado por trámites legales, adaptación cultural y el reto de empezar desde cero en un país con un idioma completamente distinto.

En A Vivir Que Son Dos Días, Sergio Tamayo relató que su llegada a Suiza estuvo motivada por una relación personal y que el proceso para establecerse legalmente tomó cerca de tres años.

El camino no fue inmediato. Durante varios años trabajó en diferentes oficios mientras aprendía alemán, una herramienta clave para poder integrarse y avanzar en el sector turístico.

Con el tiempo, logró vincularse nuevamente al turismo, esta vez en las montañas suizas, donde hoy trabaja como guía. Allí no solo acompaña a visitantes en actividades como esquí, sino que también promueve una conexión más profunda con la naturaleza.

Sergio destacó que parte de su trabajo consiste en enseñar a las personas a relacionarse con el entorno. “No es solo ir a la montaña, es aprender a caminar, a sentir el aire, a conectarse”, afirmó.

Además, resaltó el valor de la identidad colombiana en el exterior, la alegría, la cultura y la forma de relacionarse son elementos que generan conexión inmediata con otros.

Sergio Tamayo promueve servicios turísticos tanto en Colombia como en Suiza a través de su proyecto “Ecoaventurax”, con el que busca acercar a más personas a experiencias de naturaleza, montaña y aventura en distintos escenarios del mundo.