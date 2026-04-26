Convocan a movilizarse para rechazar escalada de violencia en Valle y Cauca

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, al rechazar la escalada de violencia en el Valle, Cauca, Nariño y Huila, atribuidos por las autoridades al grupo Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, aseguraron que constituyen una grave vulneración a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y afectan de manera directa a comunidades que históricamente han soportado los impactos del conflicto armado.

Hacen un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato los hostigamientos y acciones violentas contra la población y los territorios, y reitera que ninguna causa puede justificar el sufrimiento de las comunidades ni la afectación de sus derechos fundamentales.

Así mismo, invitó a la ciudadanía y a los distintos sectores sociales del país a rodear con solidaridad al pueblo del Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Huila, acompañando a las comunidades afectadas y respaldando sus exigencias de garantías para la vida, la permanencia en sus territorios y la construcción de condiciones reales de paz.

Igualmente se hace un llamado al Gobierno nacional para que adopte con urgencia las acciones que le corresponden en materia de protección de la población civil, presencia integral del Estado y prevención de nuevas violencias en los territorios afectados.

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia convoca a los distintos sectores institucionales, sociales y territoriales a movilizarse en defensa de la vida y en respaldo a las comunidades afectadas por esta escalada de violencia, reafirmando la necesidad de avanzar en una solución política a los conflictos internos del país, garantizando la paz en los territorios.

Las autoridades enviaron un mensaje de respaldo a los ciudadanos del suroccidente del país, ante los atentados terroristas, que se trabaja para generar entornos más seguros.