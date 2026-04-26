Capturan a joven de 25 años en Regidor por orden judicial por narcotráfico y una condena de 8 años

Capturan a joven de 25 años en Regidor: tenía orden judicial por narcotráfico y una condena de 8 años

Un procedimiento de control terminó con la captura de un hombre que era requerido por la justicia en el municipio de Regidor, sur de Bolívar. El caso se registró en la avenida Río Viejo, sector Puerto Motos, donde patrullas de vigilancia realizaban actividades de registro y verificación.

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Según informó la Policía, los uniformados le solicitaron un registro a persona a un ciudadano y posteriormente verificaron su identidad a través del dispositivo PDA. Fue en ese momento cuando el sistema arrojó un requerimiento judicial vigente.

De inmediato, se solicitó ampliación de la información ante la Sijín del Departamento de Policía Bolívar, confirmando que el hombre era solicitado por el Juzgado Penal del Circuito 1 de San Gil, Santander.

El capturado fue identificado como Carlos Albeiro Guerrero Esteban, de 25 años, oriundo de El Playón, Santander, quien tenía una orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con una condena vigente de 8 años de prisión.

Sobre este resultado, el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló: “Estos controles permanentes nos permiten identificar personas requeridas por la justicia. Seguimos trabajando sin descanso para garantizar la seguridad y llevar ante las autoridades a quienes tienen cuentas pendientes con la ley”.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para cumplir la condena en su contra.