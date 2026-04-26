Basilia, la tradición viva del Pacífico que sigue conquistando paladares en Cali

En Cali, la Galería de La Alameda se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan sabores auténticos. Allí, el restaurante Basilia, fundado por Basilia Murillo, conserva una tradición culinaria construida a lo largo de más de cuatro décadas, marcada por recetas heredadas, cocina del Pacífico y el legado de su fundadora, cuya memoria sigue presente entre quienes visitan el lugar.

En A Vivir Que Son Dos Días, Aura Cristina Murillo, hermana de Basilia Murillo, contó que el restaurante nació de una oportunidad inesperada, ya que antes de ser lo que hay conocemos fue un negocio más, dónde trabajaba Basilia, este fue acabado y se dió la oportunidad de adquirirlo. En sus inicios el proyecto era humilde, y hoy ya suma más de cuatro décadas de trayectoria.

Con el paso del tiempo, el lugar se consolidó por su oferta gastronómica basada en comida típica chocoana. Según relató Aura, los comensales suelen buscar platos como el pastel de arroz y las cazuelas, preparaciones que se han convertido en referentes dentro del menú.

Sin embargo, uno de los mayores símbolos del restaurante es el “arroz Basilia”, una receta creada por su fundadora que, de acuerdo con su familia, llegó a recibir reconocimientos a nivel nacional e internacional. Hoy, este plato se mantiene como un homenaje permanente a su legado.

Tras la partida de Basilia Murillo en 2024, el restaurante continúa funcionando bajo el cuidado de su familia. Aura reconoce que su hermana es “irreemplazable”, pero destaca que el lugar se mantiene fiel a lo que los clientes recuerdan, incluso cuando algunos visitantes aún preguntan por ella sin saber de su fallecimiento.