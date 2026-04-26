Autoridades vigilan las elecciones de 272 JAC en Cúcuta

Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta realiza un acompañamiento especial de vigilancia a la elección de las Juntas de Acción Comunal en la ciudad.

La secretaria de gobierno Carolina Ujueta dijo a Caracol Radio que “celebramos esta fiesta democrática que contará con la participación de los líderes comunales comprometidos con la representatividad de sus comunas”.

Dijo la funcionaria que en la actualidad en esta capital se elegirán los representantes de doscientas setenta y dos JAC de acuerdo a la organización prevista para ese evento.

“Vamos acompañar el proceso de la mano con la policía metropolitana de Cúcuta, lo que esperamos es que este evento se desarrolle en completa tranquilidad y con el apoyo de las comunidades que acompañan a sus líderes en los barrios” dijo la secretaria.

Los líderes comunales son fundamentales en el desarrollo social de las comunas, se convierten en los voceros de las necesidades de sus barrios, y en los protagonistas de ser los interlocutores con el gobierno de turno para el desarrollo de sus procesos sociales.