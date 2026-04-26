Aumentan emergencias por lluvias en la región

Norte de Santander

Las lluvias que siguen cayendo en esta zona del oriente del país han provocado emergencias en la comunicación vial en varios municipios de la región.

En municipios como Silos, Lourdes, gramalote, Pamplona y Los Patios se reportaron nuevas alertas por el aumento del caudal de los ríos, inundaciones y crecimiento desbordado de afluentes que amenazan con provocar situaciones de riesgo.

William Vera, secretario de la Unidad de Gestión de Riesgos dijo a Caracol Radio que “en estos momentos las lluvias han arreciado y estamos en un monitoreo permanente porque el cauce de los ríos ha crecido, pueden presentarse desbordamientos y con ello generar emergencias”.

Indicó el funcionario que se ha insistido a los comités locales el reporte diario de las situaciones para poder hacer seguimiento y adelantar las intervenciones necesarias, especialmente en infraestructura vial.

Producto de las lluvias ya son veinticinco los municipios que están en emergencias por las intensas precipitaciones que han caído este mes.