Así funciona la movilidad en el nuevo Corredor Histórico del Parque de la Marina

Con la entrada en operación del Corredor Histórico del Parque de La Marina, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), pone en marcha un nuevo esquema de movilidad que mejora la circulación vehicular, ordena el acceso al Centro Histórico y descongestiona puntos críticos de la ciudad.

Esta nueva conexión vial, que enlaza las avenidas Santander y Blas de Lezo, opera como una vía bidireccional (doble sentido) que permite redistribuir los flujos de entrada y salida del Centro, reduciendo la presión sobre corredores tradicionalmente saturados como la glorieta de la avenida Santander y el ingreso a Bocagrande.

“Lo más importante es comprender que es una vía bidireccional, lo que quiere decir que comunica la avenida Blas de Lezo con la Santander en los dos sentidos”, explicó el director del DATT, José Ricaurte.

Así funciona la movilidad

El nuevo corredor permite que los vehículos provenientes de sectores como Manga ingresen de manera más directa al Centro Histórico o accedan a los parqueaderos habilitados en la zona.

De igual forma, quienes salen del cordón amurallado o del parqueadero del Parque de la Marina, pueden incorporarse hacia la avenida Blas de Lezo y continuar su recorrido hacia Manga, Pie de La Popa y otros sectores.

“Las personas que vengan del sector de Manga pueden doblar a la derecha, ingresan al Centro Histórico como siempre lo han hecho o a los parqueaderos. La gente que salga del Centro Histórico o de los parqueaderos pueden salir hacia la Blas de Lezo y tomar la vía para ir a Manga o Pie de La Popa”, detalló Ricaurte.

Este nuevo esquema permite una distribución más eficiente del tráfico, especialmente, en temporadas de alta afluencia turística.

“Se le quita presión a la glorieta de la avenida Santander y también a la entrada de Bocagrande, que en temporada turística es muy concurrida, lo que genera traumatismos desde la entrada a Bocagrande hasta Las Tenazas. Esto logra aliviar la movilidad en todo este sector”, agregó.

Parqueo regulado: ¿qué está permitido y qué no?

Uno de los principales cambios en el funcionamiento del Corredor Histórico es la restricción al parqueo de vehículos particulares sobre la vía.

“Importante destacar que aquí no va a haber parqueadero de carros particulares”, advirtió el director del DATT.

En su lugar, se definen usos específicos para garantizar el flujo constante de la movilidad:

Transporte turístico: buses de turismo y de cruceros ingresan únicamente para el ascenso y descenso de pasajeros, y posteriormente se dirigen a sus zonas autorizadas de estacionamiento, ubicadas en Corales de Indias.

Coches eléctricos: cuentan con un espacio exclusivo de parqueo, como parte del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal.

Taxis: tienen una estación definida en el acceso al corredor para facilitar la movilidad de los visitantes hacia sectores como Bocagrande, Crespo y Manga.

“Este sitio se ha identificado como la plaza de acceso principal al Centro Histórico para los grandes flujos de turistas. Aquí queda regulado el parqueo exclusivamente de coches eléctricos y el desembarque de buses turísticos”, explicó Ricaurte.

Control y operativos permanentes

Para garantizar el correcto funcionamiento del corredor, el DATT, en articulación con la Policía Nacional, mantiene operativos permanentes de control en la zona.

“Tenemos garantía de la Policía Nacional y también de agentes de tránsito para que siempre esté despejada la vía y la movilidad no se interrumpa por nada”, señaló el funcionario.

Estos controles se enfocan en evitar el estacionamiento indebido, regular el flujo vehicular y asegurar que se respeten las zonas establecidas para cada tipo de transporte.

Desde el DATT se hace un llamado a los conductores de carros particulares a hacer uso adecuado de esta nueva vía, respetando las normas y evitando estacionar sus vehículos.

Con este nuevo esquema, Cartagena avanza hacia una movilidad más organizada, eficiente y sostenible, mejorando la experiencia de residentes y visitantes en el principal núcleo turístico y patrimonial de la ciudad.