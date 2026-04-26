Amplían el descuento del 15 % en el pago del impuesto predial en Ibagué

Ibagué

El Concejo de Ibagué aprobó el proyecto de acuerdo 012, que establece la ampliación del descuento del 15 % en el pago del impuesto predial, el cual estaba vigente hasta el 30 de abril. Ahora, el beneficio irá hasta el 30 de junio de 2026.

La Alcaldía de Ibagué presentó esta iniciativa para beneficiar a los contribuyentes que no han cancelado esta obligación, además de aquellos propietarios de predios en la ciudad cuyos avalúos catastrales están en proceso de verificación, luego de la actualización catastral del año anterior.

“La Administración Municipal, con su voluntad y consciente de los requerimientos y solicitudes respetuosas, bien sea de los contribuyentes o del Concejo, la señora alcaldesa Johana Ximena Aranda decide, en un tema de sensibilidad tributaria, garantizar este espacio para que puedan obtener, además del plazo, el descuento del 15 %”, afirmó el concejal William Rosas.

Los descuentos del 10 % y 5 %, que estaban vigentes hasta mayo y junio, respectivamente, quedaron unificados en un único beneficio, que corresponde al 15 % en mención.

“Ahora se busca, para poder beneficiar al pueblo ibaguereño, mediante un trabajo conjunto entre la Alcaldía y los concejales, ampliar los términos para que la gente tenga aún más días para pagar con mayores descuentos, como es el 15 % en el presente caso”, destacó el concejal César Franco.

Si aún no ha pagado el impuesto, puede ingresar a la página web www.ibague.gov.co y acceder al Portal Tributario para descargar la factura, imprimirla y pagar en uno de los bancos autorizados.

En caso de que no logre obtener el recibo, recuerde que puede solicitarlo de manera presencial en la Secretaría de Hacienda, ubicada en la carrera Segunda No. 13-83, y en la Dirección de Rentas, situada en la carrera Segunda con calle 17 (antiguo edificio del Comité de Cafeteros).

Los horarios de atención en ambas dependencias son: lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y los viernes, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Otra opción es solicitar la factura en la línea de WhatsApp 3187349016.

Asimismo, puede visitar los puntos de atención móviles en los centros comerciales La Estación, Acqua y Multicentro, los cuales están habilitados de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.