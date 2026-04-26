Alcalde de Ocaña reclama mayor seguridad para su municipio

Norte de Santander

Un fuerte llamado a las autoridades, organismos de seguridad, inteligencia y al gobierno nacional hizo el alcalde del municipio de Ocaña Emiro Cañizares para recuperar la seguridad en su municipio.

El mandatario municipal se mostró indignado de los hechos que han venido aconteciendo en el casco urbano de la población “frente a los ojos de todas las autoridades”.

El incremento de los casos de secuestro y la falta de respuesta a los acuerdos adelantados en consejos de seguridad es lo que ha provocado la reclamación.

“He sido reiterativo, he dicho en varias oportunidades la necesidad de adelantar acciones sobre áreas que pueden ser objeto de acciones para la comisión de delitos, pero no sé que pasa porqué no hay respuesta” dijo muy preocupado el mandatario.

El doble secuestro de los hermanos Nadim y Jhon Ortiz en esa población dejó al descubierto el incumplimiento de un puesto de control fijado en un acta de compromisos del Ejército Nacional y que habría facilitado la huida de los secuestradores en inmediaciones del batallón Santander.

Ocaña ha colocado la cuota más alta de casos de secuestros en los últimos años. Un delito que va en aumento en medio de la presencia de seis organizaciones al margen de la ley que delinquen en esa provincia.