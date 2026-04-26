Al menos 18 ataques terroristas se registraron en Cauca, Valle del Cauca y Nariño: 14 muertos

Caracol Radio conoció un nuevo consolidado de la escalada violenta que golpea al suroccidente del país y que ya completa 18 acciones terroristas durante esta jornada en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El balance preliminar deja 14 personas muertas y al menos 20 lesionados, en medio de una ofensiva con explosivos, hostigamientos armados, drones cargados con artefactos y bloqueos sobre corredores estratégicos.

El departamento más afectado es Cauca, donde se concentran la mayoría de los hechos violentos. Allí se registraron ataques en Mercaderes, Patía, El Tambo, Popayán, Miranda, Padilla, Corinto, Guachené y Cajibío.

El hecho más grave ocurrió en Cajibío, Cauca, sobre la vía Panamericana, sector El Túnel, donde hombres armados bloquearon puntos estratégicos entre Popayán y Santander de Quilichao y posteriormente se registró una fuerte explosión que deja de manera preliminar 14 muertos y decenas de heridos.

De igual forma durante la madrugada, en Mercaderes, sector Pan de Azúcar sobre la vía Panamericana, fueron activados varios artefactos explosivos improvisados contra buses, chivas y tractocamiones, dejando conductores y civiles heridos. En Patía, cerca del Batallón de Instrucción en El Estrecho, se reportaron detonaciones que obligaron a activar planes de defensa.

En El Tambo, puesto de Policía de Santana, fueron lanzados ocho artefactos explosivos desde drones, mientras que en Popayán fue inhibido un dron que lanzó un tatuco no detonado sobre el helipuerto de la Tercera Brigada del Ejército. En Miranda fueron incinerados dos trenes cañeros en la vereda Santa Ana y luego apareció un cilindro bomba en la vía hacia Corinto. En Padilla, dos hombres en motocicleta dispararon contra la estación de Policía.

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En Corinto fue ubicada una volqueta atravesada en la vía hacia Miranda, presuntamente cargada con explosivos, junto a otro cilindro sospechoso. Más tarde, en la vereda Barranco, tropas localizaron y destruyeron controladamente otro cilindro y una rampa de lanzamiento artesanal, evitando una nueva acción. En Guachené, cerca de la base militar ubicada detrás del Ingenio La Cabaña, fue activado un vehículo acondicionado con múltiples cilindros explosivos.

En Valle del Cauca se reportaron tres hechos: hostigamiento con fusil contra la subestación de Policía de Potrerito, Jamundí; nuevo ataque con ráfagas y drones explosivos contra la subestación de Robles; y hallazgo de un artefacto explosivo en instalaciones militares de Palmira.

En Nariño hubo lanzamiento de tres AEI cerca de la subestación de Policía de Remolino, Taminango, además de una granada contra una estación de servicio. También se presentó una asonada contra tropas del Ejército que retomaban el control territorial en zona rural de Leiva.

Las Fuerzas Militares y la Policía reforzaron operaciones en todo el suroccidente, especialmente sobre la vía Panamericana, mientras avanza la verificación de responsables y el consolidado oficial de víctimas.