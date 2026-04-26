Ajuste de cuentas deja un muerto y varios heridos en el sector de El Salado en Ibagué

Ibagué

La noche del sábado 25 de abril se registró un violento ataque sicarial dentro de un establecimiento comercial en el barrio Fuente Santa, ubicado en el sector de El Salado en Ibagué. Hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas, causándole la muerte a una de ellas.

El coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que la víctima mortal, identificada como Nelson Andrés Garnica Saavedra, de 21 años, murió mientras era trasladado a un centro médico para intentar salvarle la vida.

“Siendo las 10:00 de la noche del sábado 25 de abril, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron a un establecimiento comercial y, al parecer sin mediar palabra, efectuaron varios disparos contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar”, detalló el coronel.

El oficial agregó que las primeras versiones señalan que el atentado guarda relación con un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que se disputan el control del tráfico de estupefacientes, al parecer en la comuna Siete de Ibagué.

“Asimismo, se pudo establecer que la persona fallecida registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes. Los actos urgentes fueron adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación y adelantará las labores necesarias para esclarecer el hecho y dar con los responsables”, manifestó López.

De manera extraoficial, trascendió que en medio del atentado también resultaron lesionadas cuatro personas más, quienes hacían parte del grupo que departía en el establecimiento comercial.