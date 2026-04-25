Secuestrado trabajador de finca en Tibú

Autoridades investigan un nuevo caso de secuestro en el municipio de Tibú/ Foto referencia.

Norte de Santander

El secuestro no da tregua en el departamento de Norte de Santander, sobre el oriente del país, siendo uno de los más afectados con este delito.

En las últimas horas las autoridades civiles reportaron un nuevo caso en la región del Catatumbo, sobre el municipio de Tibú.

La víctima de este nuevo hecho fue identificada como Douglas José Rojas quien lamentablemente fue sacado de su lugar de trabajo y llevado con rumbo desconocido.

Los hechos se presentaron en un predio ubicado sobre el sector kilometro 19 de esa población, una de las más afectadas por la violencia, hasta donde llegaron hombres armados para llevarse al trabajador.

Esta semana cinco personas fueron secuestradas por los actores armados ilegales que delinquen al norte del departamento.