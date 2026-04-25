Pacientes con enfermedades crónicas pueden tener tratamiento dental, si hay un control médico

Las enfermedades sistémicas crónicas como la diabetes, la hipertensión o los trastornos autoinmunes hacen parte de la vida de millones de personas y suelen generar dudas a la hora de iniciar tratamientos médicos, especialmente en áreas como la salud oral. Sin embargo, los avances en técnicas odontológicas y el trabajo conjunto entre especialistas han permitido ampliar las posibilidades de atención para estos pacientes.

En A Vivir Que Son Dos Días, el doctor Andrés Romero, especialista en implantología oral, explicó que este tipo de enfermedades no son una contraindicación absoluta. Los pacientes que estén controlados y sigan las indicaciones médicas, no tienen ningún tipo de problema, disminuyendo así los riesgos.

El doctor destacó que el punto clave está en la evaluación previa y en la construcción de una historia clínica completa, que permita trabajar de manera conjunta con los médicos tratantes del paciente. Este enfoque interdisciplinario resulta fundamental, especialmente en casos como enfermedades cardiovasculares o diabetes.

Además, explicó que existen técnicas como la implantología estratégica, que al ser menos invasiva reducen riesgos durante el procedimiento. Este tipo de tratamientos evita intervenciones más complejas sobre la encía y el hueso, lo que facilita la recuperación en pacientes con condiciones médicas preexistentes.

El especialista Carlos Romero también advirtió sobre casos que requieren mayor precaución, como pacientes que consumen medicamentos para la osteoporosis. En estos escenarios, es necesario realizar estudios previos y coordinar con especialistas para definir el momento adecuado del tratamiento.