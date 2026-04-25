LLuvias provocan traumatismos en la vía Cúcuta-Pamplona

Autoridades inspeccionan estragos de lluvias en el área metropolitana de Cúcuta / Foto Archivo

Norte de Santander

Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en Cúcuta y el área metropolitana han generado graves emergencias viales y alerta en los organismos de socorro.

En las ultimas horas las precipitaciones causaron un fuerte desprendimiento de rocas y lodo sobre la doble calzada en el tramo que compromete el sector de La Garita y Los Vados.

Se reportó además el crecimiento del caudal de la quebrada que pasa por allí y que generó alerta en los residentes de ese sector del área metropolitana de Cúcuta.

El hecho tomó por sorpresa a viajeros y residentes de esa zona rural que tuvieron que detener la marcha ante la invasión en el carril de las piedras que cayeron al carril.

Este hecho motivó el cierre de manera temporal del mismo y la habilitación de uno solo para el movimiento de vehículos saliendo y entrando al municipio de Los Patios.

La concesión vial informó que trabaja de manera preventiva para el retiro de la roca y el material que afectó la movilidad en ese punto del área metropolitana.