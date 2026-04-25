La Iglesia de Cartagena cumple 492 años y se proyecta hacia su quinto centenario

La Iglesia Particular de Cartagena conmemora hoy 492 años de presencia institucional y evangelizadora en el Caribe colombiano. Desde su fundación en 1534, esta Iglesia particular ha sido un actor fundamental en el desarrollo social y espiritual de la región, con una mirada de especial atención a las poblaciones más vulnerables. Fundada en 1534, la Iglesia de Cartagena conmemora casi cinco siglos de historia, durante el 2026 centrada en ser una Iglesia discípula y misionera, que escucha, discierne y se estructura en comunión.

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Voz de los pastores

La historia de la Iglesia de Cartagena ha estado ligada a la formación de una sociedad en paz. Así lo recordaba el destacado obispo Monseñor Biffi, en una de sus mensajes:

“Debéis esforzaros por cumplir con los deberes de buenos ciudadanos... Unámonos en un solo corazón, olvidemos los rencores y las enemistades. Seamos buenos cristianos y seremos buenos ciudadanos, haremos feliz a la patria terrenal y nos haremos dignos de la patria que nos está preparada en el cielo”.

Por su parte, el arzobispo, Monseñor Francisco Javier Múnera, reafirma el compromiso de la institución con el presente de la región:

“Damos gracias a Dios por estos 492 años de la Iglesia de Cartagena. Estamos agradecidos con el Señor por esta obra evangelizadora que se ha desarrollado en nuestra ciudad y nuestra región, es un motivo para dar gloria a Dios por todos los dones que nos ha concedido y por todos los hombres y mujeres que han asumido la obra evangelizadora de esta zona. La Iglesia ha estado unida a todas las causas de la ciudad y de la región”.

Algunos hitos históricos de la Iglesia Particular de Cartagena

La historia de la Diócesis de Cartagena, la tercera en fundarse en América Sur ha estado marcado por la defensa de los derechos en tiempos de la colonia. El Padre Simón, sacerdote historiador de la Arquidiócesis, señala que desde su creación por la bula del Papa Clemente VII, la Iglesia tuvo una vocación de custodia:

“El 24 de abril de 1534 se creó el obispado de Cartagena. Su primer obispo fue Fray Tomás del Toro, quien llegó con el título de ‘Protector de Indios’. Su paso fue breve pero valiente: tuvo que enfrentarse a los abusos contra los nativos, una situación de tensión que, sumada a las inclemencias del clima, le causó la muerte en 1536. Falleció sin poder cumplir su deseo de erigir la catedral debido a las oposiciones de la época, pero sentó las bases de una Iglesia defensora de la dignidad”, explicó el presbítero.

• Tierra de santos: la región es reconocida por ser el hogar y lugar de misión de figuras clave para la historia universal como San Pedro Claver (defensor de los derechos humanos), San Luis Bertrán y Santa María Bernarda Bütler.

• Visitas apostólicas: la importancia histórica de esta sede motivó las visitas del Papa Juan Pablo II (1986) y el Papa Francisco (2017), quienes reforzaron el legado de paz en la ciudad.

• Grandes devociones: el arraigo cultural se manifiesta en el Cristo de la Expiración, una de las devociones más antiguas y que se extienden durante todo el año en la ciudad, y la Virgen de la Candelaria, patrona de Cartagena, cuya festividad es una de las tradiciones más antiguas del país.

La Iglesia hoy

Como Iglesia discípula y misionera, la acción pastoral se irradia hacia los más vulnerables a través de los programas de Cáritas Cartagena.

El programa Talitha Qum brinda acompañamiento y protección a niñas y adolescentes, para que se empoderen sobre temas de ESCNNA y violencia sexual.

La casa María Revive acoge a personas en situación de calle, dignificando su vida. Así mismo, el Banco de Alimentos construye una muralla contra el hambre, sosteniendo procesos de seguridad alimentaria a través de ollas y comedores comunitarios.

Y el programa de Hogares Saludables brinda una oportunidad de transformar y resignificar la vida de familias, especialmente mejorando sus condiciones de habitabilidad.

Una Iglesia que custodia y protege

A lo largo del tiempo, la Iglesia ha encontrado su norte en los más pequeños; por eso, realidades como la Oficina para la Cultura del Cuidado se hace palpable tanto en zonas urbanas como rurales, donde los laicos reciben formación para generar espacios seguros y protectores en sus entornos pastorales.

Esta oficina, que cumplirá 3 años en el 2026, ha velado por cuidar y acompañar procesos, mostrar una Iglesia que escucha y fija su mirada en los predilectos del Señor.

Esta Iglesia se ha construido con las manos de quienes trabajan por la solidaridad y el Evangelio; laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes, diáconos y seminaristas. Son ellos quienes han aportado para que la Iglesia particular de Cartagena sea lo que es hoy en día: un entorno seguro, que acompaña y se solidariza con quienes viven en las periferias, que tiene rostros y escucha la multiplicidad de voces y culturas. Una Iglesia en salida que escucha y discierne en comunión, navegando con esperanza hacia sus 500 años de evangelización.

Celebraciones parroquiales en el marco de los 492 años

Cada parroquia celebrará la Eucaristía de este viernes en acción de gracias por estos 492 años. Este aniversario marca la ruta hacia el gran Jubileo de los 500 años en 2034, proyectando una institución que escucha y trabaja en comunión con todos los sectores de la sociedad.

ORACIÓN POR LOS 492 AÑOS DE LA IGLESIA DE CARTAGENA

Amado Padre celestial, queremos darte gracias por estos 492 años en los cuales has derramado tu misericordia sobre nuestra Iglesia de Cartagena.

Recordamos con una memoria agradecida la fe que hemos heredado de nuestros padres y todos los santos que han pasado por nuestras tierras: Santa María Bernarda, San Pedro Claver y San Luis Bertrán.

Miramos con esperanza el futuro, pidiendo la dirección del Espíritu Santo en este caminar hacia los 500 años de evangelización.

Nos acogemos al amparo de María Santísima en su advocación de la Candelaria, para que Ella, como primera discípula y misionera, nos muestre el camino cierto hacia su Hijo, Jesús. Amén.