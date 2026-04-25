Irán amenaza con responder si EE.UU. sigue bloqueando sus puertos
El mando central militar, Jatam Al Anbiya en Irán, considera la situación como “bandolerismo” y “piratería” y advierte estar listos para dar una respuesta.
El ejército iraní advirtió este sábado que responderá si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera “bandolerismo” y “piratería”.
¿Cuáles fueron las declaraciones de Irán respecto a los bloques a los puertos de la región por parte de EE. UU.?
Si “el ejército invasor estadounidense continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, deben saber que se expone a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, afirma el mando central militar, Jatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.
“Estamos preparados y determinados, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, añadió el mando central militar.
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