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25 abr 2026 Actualizado 14:22

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Internacional

Irán amenaza con responder si EE.UU. sigue bloqueando sus puertos

El mando central militar, Jatam Al Anbiya en Irán, considera la situación como “bandolerismo” y “piratería” y advierte estar listos para dar una respuesta.

Imagen de referencia. Bandera EE.UU. - Irán: Getty Images.

Imagen de referencia. Bandera EE.UU. - Irán: Getty Images. / Manuel Augusto Moreno

Imagen de referencia. Bandera EE.UU. - Irán: Getty Images.

AFP

El ejército iraní advirtió este sábado que responderá si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera “bandolerismo” y “piratería”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Irán respecto a los bloques a los puertos de la región por parte de EE. UU.?

Si “el ejército invasor estadounidense continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, deben saber que se expone a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, afirma el mando central militar, Jatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.

“Estamos preparados y determinados, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, añadió el mando central militar.

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