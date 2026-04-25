Irán amenaza con responder si EE.UU. sigue bloqueando sus puertos

El ejército iraní advirtió este sábado que responderá si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera “bandolerismo” y “piratería”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Irán respecto a los bloques a los puertos de la región por parte de EE. UU.?

Si “el ejército invasor estadounidense continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, deben saber que se expone a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, afirma el mando central militar, Jatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.

“Estamos preparados y determinados, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, añadió el mando central militar.

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