Israel anuncia que ha lanzado un ataque preventivo contra Irán

El Ministerio de Defensa israelí ha confirmado que Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas a su país. A continuación, las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

“Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, ha asegurado Defensa en un comunicado.

En ese documento, el titular de la cartera Israel Katz declara el estado de emergencia por un periodo de 48 horas.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una “alerta de emergencia extrema” avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios.

Se trata de la misma alerta que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

Explosiones en Teherán

En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas.

Poco después, la Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados.

Desde Teherán, medios iraníes han reportado al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital iraní, poco después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica.

“Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones”, informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

Por su parte, la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, indicó habían sido al menos tres las detonaciones que habían podido registrarse en el centro y norte de la capital iraní.

EFE escuchó un fuerte ruido en el norte de Teherán y vio como una columna de humo ascendía hacia el cielo.

El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en el país persa y en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y de la que hay otra prevista para el lunes.