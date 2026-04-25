Investigan el homicidio de reconocido líder social en la zona rural de Ibagué

Ibagué

Como Luis Eduardo Álvarez, de 54 años, fue identificado el líder comunitario y campesino asesinado durante la noche del viernes 24 de abril en la vereda Charco Rico, en la zona rural de Ibagué.

Versiones preliminares indican que hombres armados llegaron hasta la finca del campesino, donde se encontraba junto a su esposa, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

“A través de la red de apoyo, la Policía Nacional fue informada de un hecho que actualmente es materia de investigación, relacionado con el homicidio de un hombre de 54 años de edad, identificado como Luis Eduardo Álvarez, quien se desempeñaba como agricultor”, indicó el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Luis Eduardo Álvarez fue en su momento presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Manantial y aspirante al Concejo de Ibagué por el Partido Conservador. Fue un activo líder comunitario de los sectores rurales en Ibagué, vinculado a grupos políticos conservadores.

“Los actos urgentes fueron realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de adelantar la inspección técnica del cadáver. Invitamos a la comunidad en general a que, si conoce alguna información relacionada con este hecho, la suministre de manera oportuna a las autoridades competentes”, agregó el coronel López.

El episodio se registró a menos de 48 horas de las elecciones de JAC que se llevarán a cabo el domingo 26 de abril, y en Ibagué hay por lo menos 52 sectores priorizados con algunos niveles de riesgo, según informó la Alcaldía en su momento. Sin embargo, todavía se desconoce si el homicidio del líder social guarda relación con su actividad comunitaria.