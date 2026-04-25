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25 abr 2026 Actualizado 12:46

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Hoy velatón por los secuestrados en la región del Catatumbo

Más de cinco personas fueron plagiadas esta semana

Norte de Santander

La grave situación de inseguridad que se presenta en la Provincia de Ocaña y en la región del Catatumbo por culpa del secuestro motivó a la sociedad civil a liderar una velatón para pedir el regreso a la libertad de las víctimas.

En Ocaña, uno de los municipios más afectados por este delito, sus habitantes lideraran una jornada de luz para pedir a los violentos el regreso a la libertad de quienes hoy están en cautiverio y el respeto a la vida de ellos.

Fredy Arengas ex secretario de gobierno municipal dijo a Caracol Radio que “Ocaña se une para rechazar la violencia, para pedir que regresen a casa, que los dejen libres, y que esta luz ilumine a toda la región para salir de este duro momento”.

Indicó que todo el pueblo esta volcado en solidaridad con las familias que sufren este flagelo en ese municipio que ha sido el más golpeado, durante los últimos años.

La movilización se desarrollará a partir de las 6 de la tarde en ese municipio, ubicado al norte del departamento.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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