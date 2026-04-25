Coordinan acciones para el fortalecimiento la seguridad del río Magdalena

En Cartagena a bordo del buque ARC “Simón Bolívar” fue el escenario elegido para llevar a cabo la “XI Reunión de Coordinación para el Fortalecimiento de la Seguridad del Río Magdalena 2026” en la que diferentes gremios que convergen el principal nodo fluvial del país, pusieron sobre la mesa sus aportes para articular acciones que permitan robustecer las medidas de seguridad en esta importante arteria económica.

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Este espacio permitió consolidar una visión estratégica común sobre la importancia del gran río Magdalena, como eje vital para el desarrollo económico, la seguridad y la conectividad regional. Además de establecer compromisos interinstitucionales que incluyen reuniones periódicas y coordinadas para hacer seguimiento a lo pactado en el encuentro, haciendo especial énfasis a la seguridad de las embarcaciones que navegan en este afluente.

Entre las instituciones participantes se destacan el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Bolívar, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la Federación Nacional de Navieros, Ecopetrol, la línea de Cruceros fluviales AmaWaterway, la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, la Superintendencia Delegada de Puertos, Navieras Fluviales, la Dirección General Marítima y la Armada de Colombia como eje articulador entre las organizaciones.

La Armada de Colombia continuará aunando y articulando esfuerzos que permitan impulsar el desarrollo del río Magdalena considerado la arteria económica e histórica más relevante del país, en el que se realizan actividades humanas, económicas y ecológicas que aprovechan sus recursos hídricos y sus riberas que van desde la industria, la pesca, la agricultura, el transporte, la energía, el abastecimiento, hasta el turismo.