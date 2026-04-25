Capturado el máximo cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Tolima

Tolima

Este sábado, el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, informó que fue capturado en Bogotá el principal cabecilla del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc en el departamento del Tolima.

Se trata de alias ‘Marcos’, señalado como cabecilla y principal financiador de la estructura, relacionada con la facción de alias ‘Calarcá’.

“Con su captura, cumplimos el compromiso de un Consejo de Seguridad Ministerial. Debilitamos sus finanzas y capacidades, ya que dinamizaba extorsiones a comerciantes y agricultores para la compra de armamento y la expansión de este grupo criminal”, aseguró el general Rincón en su cuenta personal de X.

El oficial se refirió a la visita que hizo a Ibagué el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el pasado 7 de febrero, cuando les exigió a las fuerzas militares la captura de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el Tolima, entre ellos alias ‘Marcos’.

Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz celebró la captura de alias ‘Marcos’, por quien su administración ofrecía hasta 40 millones de pesos como recompensa.

“Detrás de este resultado hay inteligencia, seguimiento y una acción coordinada que demuestra que las estructuras criminales no son intocables. Quien estaba encargado de financiar la violencia, reclutar integrantes y sostener el accionar ilegal de este frente, hoy está en manos de las autoridades”, manifestó la mandataria.

La mandataria seccional agregó que la captura del cabecilla debilitará las finanzas del frente Joaquín González, que se dedica a intimidar y extorsionar en municipios del sur y occidente del Tolima.