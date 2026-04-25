Blindaje de seguridad para el inicio del Mundial de Sóftbol Sub 23 en Sincelejo

Sincelejo

Sincelejo reforzó de manera integral su seguridad para garantizar el desarrollo del Mundial de Sóftbol Masculino Sub‑23, que inicia este sábado y se extenderá hasta el próximo 3 de mayo, convirtiendo por primera vez a la capital de Sucre en sede de un campeonato deportivo de talla mundial.

El dispositivo fue presentado oficialmente por el alcalde Yahir Acuña Cardales, en compañía del coronel Aimer Alonso Triana, comandante del Departamento de Policía de Sucre, quienes detallaron las medidas adoptadas para proteger a deportistas, delegaciones internacionales, asistentes y a la ciudadanía en general.

El plan de seguridad contempla el despliegue de 599 hombres y mujeres de la Policía Nacional, que se suman al dispositivo ordinario ya existente en la ciudad. Los uniformados estarán distribuidos en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola, así como en hoteles, vías de acceso, zonas turísticas y sitios de concentración de público.

Además, se contará con el apoyo de un helicóptero MD‑500, que realizará patrullajes aéreos estratégicos para fortalecer la vigilancia, mejorar los tiempos de respuesta y apoyar los operativos terrestres durante los nueve días de competencia. A este componente se suman unidades especializadas de tránsito, carabineros y grupos de reacción inmediata.

Desde la Policía se informó que el operativo de seguridad inició días antes, con el acompañamiento a las delegaciones desde su llegada al país, y se mantendrá activo hasta la salida del último equipo participante.

Cada selección contará con un oficial de enlace encargado de coordinar desplazamientos y protocolos.

Las autoridades señalaron que este despliegue responde a la magnitud del evento, que reúne a 12 selecciones de todos los continentes y proyecta a Sincelejo ante los ojos del mundo.

Por ello, el objetivo es garantizar un entorno seguro y ordenado, que permita el normal desarrollo de los partidos y actividades alternas del torneo.

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Con estas acciones, la Alcaldía de Sincelejo y la fuerza pública reiteran su compromiso con la seguridad, la convivencia y el éxito del Mundial de Sóftbol Sub‑23, un evento histórico no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional para la ciudad y el país.