Ataque con artefacto explosivo en el centro de Bogotá: autoridades descartan atentado terrorista

En horas de la madrugada de este sábado 25 de abril, se registró la explosión de un artefacto explosivo en el sector de San Andresito, en el centro de Bogotá.

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Las cámaras de seguridad de la zona grabaron el momento exacto en el que un individuo va caminando y lanza este artefacto, al parecer contra otro individuo que se encontraba en la calle 13 con carrera 20.

En el momento de la explosión, los dos individuos salen corriendo. El estruendo impacta a los locales comerciales que se encuentran en la zona, por lo que muchos de estos quedan con los vidrios rotos y daños en la fachada.

La Policía Metropolitana llegó al lugar de los hechos y acordonó la zona para iniciar las respectivas investigaciones con el acompañamiento de las autoridades competentes.

Se descarta de forma preliminar que este hecho haya sido dirigido contra un establecimiento comercial específico.

“Las primeras hipótesis indican que se trataría de un hecho delictivo entre dos personas en condición de habitabilidad de calle, donde uno de ellos habría utilizado un artefacto explosivo para agredir al otro”, aseguró

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Asimismo, las autoridades confirmaron que esta acción no se trata de un hecho terrorista. Uno de los habitantes de calle resultó herido por las esquirlas y se encuentra estable en centro médico.

Ahora empieza la investigación para determinar las causas que llevaron a este hecho.

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