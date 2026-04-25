Artista colombiana es reconocida por la Cancillería y hace historia con sus murales en el exterior

Desde Alemania, donde continúa desarrollando su carrera como muralista, Liliana Martínez ha construido un camino en el arte urbano que la ha llevado a distintos países y territorios. Su trabajo se ha caracterizado por abordar temas sociales y culturales, desde comunidades indígenas en Colombia hasta experiencias con refugiados en Europa, consolidándose como una voz representativa del arte colombiano en el exterior.

En A Vivir Que Son Dos Días, Liliana Martínez explicó que este reconocimiento marca un hito no solo en su carrera, sino también en el tipo de arte que representa. Siendo la primera mujer en recibir este reconocimiento.

Liliana, conocida también como “Ticho”, contó que su camino en el muralismo no fue planeado, sino que surgió a partir de un momento personal difícil. Tras una depresión posparto, comenzó a pintar como una forma de sanar, proceso que compartió en redes sociales y que con el tiempo se convirtió en una carrera que ya suma cerca de diez años.

Su obra ha tenido un fuerte componente social. Entre los proyectos que más la han marcado, destacó uno realizado en Alemania junto a refugiados, en el que abordó la experiencia de quienes no lograron sobrevivir en su búsqueda de un nuevo destino. También resaltó el mural que pintó en Aracataca, Magdalena, donde representó a Gabriel García Márquez en su niñez junto a niños del municipio.

Además del reconocimiento institucional, la artista destacó el valor personal del homenaje, al poder compartir ese momento con su familia. Según contó, fue una oportunidad para resignificar una etapa compleja de su vida y mostrar cómo el arte se convirtió en una herramienta de transformación.