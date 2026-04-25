Alerta por crecimiento de los ríos producto de lluvias en la región

Norte de Santander

Las fuertes precipitaciones que han caído en el departamento de Norte de Santander han generado alertas en la región por el aumento del caudal de los ríos, hecho que podría provocar emergencias.

Las intensas lluvias mantienen con alto caudal los principales afluentes como lo son el Pamplonita y El Zulia y que han provocado las primeras alertas por inundaciones.

Las autoridades han informado que a estas crecientes se suman las de los ríos Peralonso, e incluso el río Táchira en la zona de frontera, hecho que ha motivado el monitoreo de los afluentes por parte de los organismos de socorro, generando llamados preventivos para no estar cerca de las riberas o de adelantar actividades de pesca u otros mientras se mantenga la fuerza de las aguas sobre estos.

La Unidad de Gestión de Riesgo ha informado que en la actualidad más de veinticuatro municipios del departamento han reportado emergencias por lluvias.