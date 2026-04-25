A Cali llegarán 500 policías adicionales ocho pelotones más llegarán a proteger el Valle

El alcalde de Cali, Alejandro Eder y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, participaron en un Consejo de Seguridad que presidió Mindefensa en Palmira.

A Cali llegarán 500 policías adicionales para cuidar la Maratón de Cali este 2 y 3 de mayo y ocho pelotones más llegarán a proteger la región, anunció el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Igualmente habrá un aumento en las recompensas por los autores intelectuales de los atentados en Cali y Palmira, así como el reforzamiento del pie de fuerza para el Valle del Cauca, corredores seguros y erradicación de cultivo ilícitos.

Por su parte, La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro recordó los 200 millones de pesos de recompensa por los responsables de los atentados terroritas en Cali y Palmira.

La mandataria fue enfática en señalar que en el Valle del Cauca “no nos arrodillamos a la delincuencia.

Ante los atentados terroristas en Cali y Palmira, se definieron acciones para erradicar las economías ilegales, reforzar la seguridad con nuevos pelotones del Ejército, fortalecer los corredores seguros, la implementación de burbujas de Inteligencia y la expansión del bloque antiterrorista de Cali hacia Palmira.

Otras medidas

● Llegada de una Fuerza de Despliegue Rápido en el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca, con el objetivo de desmantelar las estructuras criminales que operan en esta zona.

● Llegada de ocho pelotones adicionales del Ejército a mediados de mayo, así como el fortalecimiento progresivo con más unidades en los próximos meses.

● Despliegue de pelotones blindados en zonas estratégicas como Timba (Valle y Cauca), con el fin de recuperar el control.

● En materia tecnológica, se fortalecerán las capacidades de vigilancia y reacción mediante el uso de sistemas aéreos no tripulados y equipos antidrones, en articulación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y las alcaldías.

● Fortalecimiento de los corredores seguros en los accesos a Cali y Palmira, así como la ampliación de las operaciones del bloque de búsqueda para actuar de manera más efectiva contra las estructuras criminales.

● Compromiso de combatir las economías ilegales que financian la violencia, como el narcotráfico y la minería ilegal, mediante acciones de erradicación, sustitución de cultivos y control territorial.