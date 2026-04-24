Tras una persecución por vía del Tolima, capturaron a conductor con 440 kilos de marihuana

Tolima

En la vía Neiva – El Espinal, a la altura del puente Amarillo del municipio de Saldaña, uniformados de la Policía Nacional le hicieron la señal de pare al conductor de una camioneta de alta gama color blanco. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso, lo que desencadenó una persecución en el tramo que conduce hacia el municipio del Guamo.

De inmediato se activó un “plan candado” para lograr la interceptación del vehículo minutos después, a la altura del kilómetro 29 de la vía que comunica al municipio de Saldaña con Guamo. En el lugar fue capturado en flagrancia un joven de 22 años, conocido como alias “Jefferson”.

Al realizar el registro al automotor, las autoridades hallaron en su interior múltiples paquetes que contenían aproximadamente 440 kilos de marihuana, avaluados en cerca de 450 millones de pesos, equivalentes a unas 450.000 dosis.

“Este resultado se dio gracias a los planes de control y prevención, donde se logró interceptar un vehículo que había evadido una señal de pare. Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares y se estableció que el automotor presentaba inconsistencias en sus placas de identificación y, presuntamente, habría sido hurtado días antes en la ciudad de Cali”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Según información de inteligencia, este cargamento era transportado bajo la modalidad conocida como “kamikaze” y cubría la ruta desde el departamento del Huila con destino a Bogotá, donde pretendía ser distribuido en diferentes localidades.

El capturado, el vehículo y la sustancia incautada quedaron a disposición de la Fiscalía 36 Local de Saldaña por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Actualmente, el joven capturado se encuentra en audiencia virtual para la definición de su situación jurídica y para conocer si le imponen medida de aseguramiento en centro carcelario.