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Sin apoyo de Venezuela, ¿está cerca el fin del régimen en Cuba?

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Banderas de Cuba y Venezuela. Foto: Getty Images

Banderas de Cuba y Venezuela. Foto: Getty Images / alexis84

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Felipe Larafelipelara94andreslara1494

Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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