Sin apoyo de Venezuela, ¿está cerca el fin del régimen en Cuba?
Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...
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