El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Niño de 13 años con hemofilia espera orden de traslado urgente de su EPS para salvar su pierna

El sistema de salud colombiano sigue presentando graves fallas y más menores de edad se han visto afectados por el retraso en la entrega de medicamentos.

En esta oportunidad, el afectado es Samuel España Araujo, uno niño de 13 años, nacido en Rosario, Nariño, diagnosticado con hemofilia tipo A.

Desde el pasado 18 de abril, el menor se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Clínica Infantil Club Noel luego de presentar complicaciones por la falta de consumo de su medicamento, el cual no fue suministrado por su EPS ASMET Salud a tiempo.

“Él duró tres semanas sin medicamento, ya al ver que el niño no caminaba y presentaba varios dolores, decidimos llevarlo por urgencias. La piernita ya la tenía demasiado hinchada y con muchos hematomas”, dijo a los micrófonos de 6AM W Liana Mina Araujo, hermana mayor Samuel.

Lea también: Arquidiócesis reconoce que no investigó denuncia de abuso sexual contra el cardenal Pedro Rubiano

La mujer agregó que por no haber consumido sus medicinas, “se le empiezan a reventar vasitos [...] fue en la pantorrilla, en medio de los músculos se le presentó un coagulo que es grande, por lo que solicitan hacerle cirugía”.

La clínica en la que se encuentra actualmente Samuel, en la ciudad de Cali, no cuenta con el profesional requerido para realizar la intervención, por lo que necesita un traslado urgente que, según reveló ASMET a Caracol Radio, se está gestionando.

La EPS también reveló a este medio que durante la hospitalización le han suministrado los cuidados pertinentes: “desde su ingreso, cuenta con atención interdisciplinaria por hematología y ortopedia, así como manejo con factor VIII y seguimiento clínico estricto”, afirmaron.

Respuesta del Ministerio de Salud

Luego de que se diera a conocer el testimonio, la secretaria privada del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló a Caracol Radio que se encargarán de acelerar el proceso de traslado de Samuel.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: