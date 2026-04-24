‘Marquitos Figueroa’ llega a la cárcel de Girón y autoridades en Santander piden mayor control

Bucaramanga

Luego de que se conociera que alias ‘Marquitos Figueroa’ será trasladado a la cárcel de Palogordo en el municipio de Girón, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se refirió a la situación en los centros penitenciarios y aseguró que no se pueden convertir en “sitios de confort para delinquir”, esto debido a que desde allí es donde en la mayoría de territorios es donde más se delinque.

"Las cárceles no pueden seguir siendo sitios de confort para delinquir, porque muchos de las extorsiones y asesinatos se ordenan desde allí, no podemos nosotros seguir alcahueteando eso de que en las cárceles haya celulares y desde ahí nos estén extorsionando”, indicó el gobernador Díaz Mateus.

Además, aseguró que la mayoría de gobernadores del país han hecho reiterados llamado al presidente Gustavo Petro sobre las situaciones que se presentan al interior de los centros penitenciarios y que no han obtenido soluciones reales.

"Hay que dar soluciones reales y la solución real es la construcción de cárceles de máxima seguridad que realmente incomuniquen a los presos para que no se vayan a presentar esas extorsiones. Lamentablemente, esta es una cárcel de alta seguridad aislada, pero no se cumple ese principio. Entonces, se ha convertido en un problema para los santandereanos, un problema para los directores de la cárcel“, agregó el gobernador.

Se conoció que a este centro penitenciario, llegará también alias ‘el negro Ober’, que ya había estado recluido en esta cárcel, y había salido por amenazar desde allí a funcionarios del Inpec.