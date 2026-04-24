Jornada perfecta para el Valle en la Liga Profesional Femenina de Fútbol

La jornada 8 de la Liga Profesional Femenina de Fútbol dejó un balance perfecto para los equipos del Valle del Cauca. América de Cali, Deportivo Cali e Internacional FC Palmira lograron victorias que los mantienen como protagonistas del campeonato.

América se impuso 1-0 frente a Real Santander en condición de visitante, en un partido cerrado que se resolvió en el tiempo de adición. Cuando parecía que el empate estaba sellado, Isabella Chanchi apareció al minuto 90+4 para marcar el gol de la victoria tras asistencia de María Córdoba. Con este resultado, el conjunto escarlata se sostiene en la parte alta de la tabla y ratifica su buen momento.

Por su parte, Deportivo Cali venció 2-0 a Junior en Palmaseca. Luego de un primer tiempo sin goles, Michelle Vásquez abrió el marcador de penal al minuto 47 y en el cierre del partido, al 90+2, volvió a aparecer para firmar su doblete y asegurar los tres puntos para el equipo verdiblanco, que se afianza en la zona alta.

En Palmira, Internacional volvió al triunfo tras derrotar 3-1 a Fortaleza. El equipo local abrió el marcador con Sara Caicedo al minuto 54, pero la visita empató rápidamente con un penal convertido por Lizet Aroca. Internacional reaccionó y recuperó la ventaja con otro penal, esta vez ejecutado por Luiza Montaño al minuto 73, y sentenció el partido con un golazo de tiro libre de Jessica Caro al 88.

Con estos resultados, América se mantiene como líder del campeonato, mientras que Cali e Internacional siguen en la disputa en el cuarto y quinto lugar, consolidando el protagonismo del Valle del Cauca en la Liga Profesional Femenina de Futbol.