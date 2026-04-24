Hallan arsenal de guerrilleros de disidencias Farc en zona rural de Buenaventura; incautaron fusiles

En una operación adelantada en la zona del río Naya, área rural de Buenaventura, las autoridades hallaron un depósito de armamento y equipos de comunicación que, presuntamente, pertenecerían a integrantes de las disidencias Farc del frente Jaime Martínez, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El procedimiento fue desarrollado mediante allanamientos simultáneos a cuatro inmuebles. En una de las viviendas intervenidas fueron encontrados tres fusiles M4, dos escopetas semiautomáticas, 534 cartuchos de munición calibre 5.56, 9 milímetros y calibre 24 para escopeta.

Además, las autoridades incautaron cinco proveedores para fusil, un proveedor de escopeta y cinco equipos tecnológicos y de comunicación, entre ellos tres radios, un teléfono celular y una tablet.

Según información de inteligencia, este material bélico pertenecería a la Columna Móvil Alex Guerrero y, al parecer, iba a ser utilizado para ejecutar acciones criminales contra la Fuerza Pública y la población civil asentada en esta región del país.

“De acuerdo con información de inteligencia, este material iba a ser utilizado para generar temor y zozobra en las comunidades”, señaló el coronel Edmar Rodríguez, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24.

La operación fue liderada por la Policía Nacional, en articulación con la DEA, la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Armada Nacional, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus.

El material incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía 36 Especializada de Cali, entidad que adelantará las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el director de Antinarcóticos, general William Castaño, aseguró que este resultado representa una afectación directa al Bloque Occidental Jacobo Arenas, impactando sus capacidades logísticas y operativas.