Habitante de calle apuñaló a varias personas en Soacha: hay una mujer muerta y dos heridos

Este viernes, 24 de abril, se registró un nuevo caso de violencia en Soacha. Según se ha podido conocer, un habitante de calle, con aparentes problemas de salud mental, apuñaló a varias personas que transitaban por la Comuna 1 (El Salitre).

Inmediatamente la comunidad se percató de lo que estaba sucediendo, varios ciudadanos intervinieron y la Policía logró la captura del agresor. 2 personas recibieron lesiones: una mujer falleció y otra está herida.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se refirió a este caso. En ese sentido, lamentó los hechos ocurridos y confirmó que el agresor atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector.

“Una de ellas se encuentra siendo atendida en el Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente, perdió la vida”, escribió el mandatario local a través de su cuenta de X.

“Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y mis votos de pronta recuperación para la mujer herida”, agregó el alcalde en su publicación.

Asimismo, indicó que el agresor esta en proceso de judicialización por homicidio. “Desde la Alcaldía de Soacha reiteramos el compromiso de trabajar con todas las instituciones para que hechos como este no se repitan en la ciudad”, dijo.

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