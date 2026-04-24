Farid Duque ’El Dukke’, impulsa nueva era del cine latino con “Cine Sin Parar”

Durante décadas, el cine latinoamericano ha estado marcado por la constante tensión entre la ambición artística y la falta de recursos.

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Hoy, esa narrativa comienza a transformarse gracias a la visión de Farid Duque ‘El Duqkke’, productor de cine colombiano, empresario y asesor de celebridades, quien lidera uno de los movimientos audiovisuales independientes más ambiciosos de la región: “Cine Sin Parar”.

Lejos de depender de grandes presupuestos, Duque ha construido un modelo propio de producción cinematográfica basado en independencia creativa, eficiencia estructural y propósito social. Su iniciativa contempla la realización de siete películas al año, todas con un enfoque positivo, mensajes de transformación humana y una clara vocación internacional, redefiniendo la forma en que se concibe el entretenimiento en español.

“Quise demostrar que la verdadera innovación no nace del dinero, sino de la visión, la disciplina y el propósito”, afirma Duque, conocido en la industria como El Dukke. Esa filosofía ya ha comenzado a rendir frutos. Su trabajo ha sido reconocido por el Congreso de la República de Colombia, la Gobernación de Cundinamarca y el Comisionado de Miami-Dade, entidades que han destacado su aporte a la cultura y la promoción de valores entre niños, jóvenes y nuevas generaciones.

A estos respaldos institucionales se suman más de diez reconocimientos como mejor manager y productor de cine, otorgados por diferentes premiaciones, que resaltan su creatividad, liderazgo y compromiso con el desarrollo de nuevos talentos dentro del ecosistema audiovisual.

Un movimiento creativo sin fronteras

Hoy, Cine Sin Parar, producido en gran parte en los Estados Unidos, se consolida como una comunidad creativa multicultural que integra directores, actores, músicos y técnicos de México, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador y Colombia, unidos por una visión común: contar historias que inspiren y trasciendan.

Entre los talentos que han respaldado el movimiento se encuentran Rafael Pedroza, Juan Pablo Llano, Eileen Roca, Joavany Álvarez, Tony Cortés y Javy Ferrer, entre otros nombres que aportan peso artístico y credibilidad al proyecto.

Las primeras siete producciones —El Día de Mi Suerte, Enlazados, La Fe, Mi Primer Millón, El Proceso, La Cima y La Web— abordan temáticas universales como la superación personal, la fe, el perdón, la familia y la resiliencia. Cada film ha sido concebido como una experiencia emocional diseñada para conectar con audiencias globales que buscan contenido con sentido, lejos del exceso de violencia y el dramatismo superficial.

Proyección internacional y conversaciones estratégicas

El impacto del modelo no ha pasado desapercibido. Actualmente, Cine Sin Parar mantiene conversaciones avanzadas con plataformas internacionales de primer nivel como Netflix y Amazon para la adquisición de derechos de distribución, con estimaciones que ya se proyectan en cifras millonarias.

Paralelamente, varios de los proyectos apuntan a una participación estratégica en los principales festivales de cine del mundo, reforzando la misión de posicionar al cine latinoamericano como un referente global de contenido con conciencia y calidad narrativa.

Más allá del cine

La visión de Farid Duque trasciende la pantalla. Bajo su liderazgo han surgido iniciativas como Premios La Cima, que reconoce a figuras destacadas del arte y la cultura; Artistas Cultura por Colombia, un festival itinerante que reúne a más de veinte celebridades; y Proyecto Luz, un concurso musical con enfoque social dedicado a descubrir nuevas voces con propósito y mensaje.

Actualmente, Duque avanza en la segunda fase de “Cine Sin Parar”, que contempla la producción de siete nuevas películas. Su objetivo no es únicamente conquistar audiencias, sino consolidar una industria audiovisual sostenible, inclusiva y exportable, capaz de posicionar a Latinoamérica como un actor clave en el entretenimiento global.

“Estamos creando contenido que transforma, no solo que entretiene”, concluye Duque. Una frase que sintetiza el espíritu de una nueva generación de creadores que entiende el cine no solo como espectáculo, sino como una poderosa herramienta de impacto cultural y social.

*https://instagram.com/eldukkeofficial