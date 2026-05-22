Más de 282 mil millones de pesos transforman con obras la zona rural e insular de toda Cartagena

La zona rural e insular de Cartagena atraviesa el momento de mayor inversión pública en infraestructura física de su historia. Durante la administración del alcalde Dumek Turbay (2024 y 2025), el Distrito ha destinado más de $262 mil millones para la ejecución de 33 obras en corregimientos y territorios históricamente rezagados, como Bayunca, Pontezuela, Pasacaballos, Tierra Bomba, Bocachica, Arroyo Grande, La Boquilla, Barú, Punta Canoa y otros sectores rurales e insulares.

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Cartagena cuenta con 15 corregimientos, 29 centros poblados y cinco asentamientos rurales dispersos, territorios que durante décadas han enfrentado brechas en acceso a servicios básicos, infraestructura vial, escenarios deportivos y equipamientos educativos. En respuesta a esta realidad, en el Plan de Desarrollo 2024-2027: “Cartagena, Ciudad de Derechos” se priorizaron inversiones con enfoque territorial, diferencial y étnico, orientadas a dignificar la vida en estas comunidades.

Resulta pertinente precisar que las cifras corresponden exclusivamente a los registros presupuestales expedidos para obras de infraestructura física, algunas ya terminadas y otras en proceso de ejecución.

“Cada obra que estamos ejecutando representa oportunidades para la gente. Aquí no estamos hablando solamente de cemento; estamos generando mejores condiciones de vida y más desarrollo para la ciudad. La Cartagena que estamos construyendo también se piensa desde la ruralidad y la zona insular”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Las obras que cambian vidas en la zona rural e insular

Entre las obras de mayor impacto se encuentra la construcción del alcantarillado sanitario de Bayunca y Pontezuela, una intervención histórica que transformará las condiciones de salubridad y calidad de vida de por lo menos 26 mil habitantes de estos dos corregimientos.

También sobresale la construcción y mejoramiento de la vía Transversal Isla Barú, una obra clave para la conectividad y el desarrollo económico y turístico de la zona insular.

A esto se suman importantes intervenciones de rehabilitación de malla vial en la Zona Norte, como el tramo Troncal - Punta Canoa, el tramo hacia Karibana, el tramo Colegio Británico y el corredor hacia Playa Manzanillo, mejorando la movilidad y el acceso hacia distintos corregimientos y sectores rurales. Asimismo, resalta la construcción del tramo colector de alcantarillado faltante para la finalización del proyecto de pavimentación de la vía a Campaña.

En la zona insular también destaca la construcción de los embarcaderos en Playa Blanca y Cholón, que mejoran la seguridad de los habitantes y turistas que visitan estos balnearios.

Educación

La apuesta educativa concentra algunas de las inversiones más importantes realizadas en la ruralidad cartagenera. Sobresale la construcción y dotación de la nueva Institución Educativa Granja Media Técnica de Bayunca, así como la construcción y dotación de la nueva Institución Educativa de Pasacaballos.

Además, sobresalen obras de mejoramiento de ambientes de aprendizaje en instituciones educativas de Tierra Bomba, Islas del Rosario, Ararca, San José de Caño del Oro y la Institución Etnoeducativa del Archipiélago de San Bernardo. A través de estos proyectos, centenares de niños y jóvenes tendrán acceso a una educación de calidad en condiciones óptimas.

También se suman adecuaciones y mantenimientos en la Institución Educativa Puerto Rey, la Institución Educativa Manzanillo del Mar y la Institución Educativa Nueva Esperanza de Arroyo Grande, fortaleciendo la infraestructura escolar en sectores históricamente olvidados.

De igual forma, tienen especial relevancia las obras de adecuación y mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Puerto Rey.

Y, como gran anuncio reciente, a la histórica inversión de la actual administración en corregimientos, se encuentra la nueva institución etnoeducativa de La Boquilla: el primer colegio público de Cartagena frente al mar con un enfoque náutico y turístico.

Este proyecto, tras el aval de la Agencia Nacional de Tierras, la Dimar y el Consejo Comunitario, tendrá una inversión de más de $22 mil millones.

“Estas obras reflejan cómo se está materializando el Plan de Desarrollo en los territorios. Desde Planeación hacemos seguimiento al cumplimiento de este y a la inversión pública para que lo establecido se traduzca en una mejor calidad de vida para los cartageneros”, señaló Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación Distrital.

Deporte y recreación

En materia deportiva y recreativa, la administración distrital impulsa importantes intervenciones en distintos corregimientos. Entre ellas se destacan las obras del Coliseo del Norte en Tierra Baja, el Centro Deportivo de Bayunca y el escenario recreo-deportivo de Manzanillo del Mar.

Igualmente, resaltan las adecuaciones de canchas deportivas y parques en Tierra Bomba, además del mejoramiento y adecuación de infraestructura recreativa y deportiva en distintos territorios de la Localidad Histórica y del Caribe Norte.

Estas obras buscan ampliar el acceso al deporte y el aprovechamiento del espacio público en estas comunidades.

A estas obras se suman acciones de recuperación de parques, zonas verdes, limpiezas de canales, entre otras actividades. La Secretaría de Planeación resaltó que estas inversiones hacen parte de una visión de ciudad más equitativa e incluyente, donde el desarrollo llegue también a los territorios que durante años reclamaron mayor presencia institucional y mejores condiciones de vida.