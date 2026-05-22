Bolívar se consolida como referente en libertad religiosa tras el reconocimiento de MinInterior

La apuesta del gobernador Yamil Arana Padauí por construir un Bolívar más incluyente, respetuoso de la diversidad y comprometido con la convivencia ciudadana recibió un importante respaldo por parte del Gobierno Nacional. En el marco del encuentro Interreligioso Ekklesia 2026 Zona Norte, el Ministerio del Interior otorgó un reconocimiento especial a la Gobernación de Bolívar por los avances alcanzados en la implementación y fortalecimiento de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos.

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La distinción fue entregada por el director nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Rabino Dr. Richard Gamboa Ben-Eleazar, y recibida por el secretario del Interior de Bolívar, Javier Doria, quien representó al gobierno departamental durante el acto protocolario.

Más que un reconocimiento institucional, la exaltación representa la validación de una visión de gobierno que ha entendido que el respeto por las creencias, la libertad de conciencia y el diálogo entre las distintas expresiones de fe son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más armónica y participativa.

Durante su intervención, el director nacional de Asuntos Religiosos destacó el papel protagónico que ha desempeñado Bolívar en esta materia, calificándolo como un referente para el país.

“Bolívar es el departamento pionero a nivel nacional en la implementación y ejecución de las actividades de la Política Pública de Libertad Religiosa. Eso ha hecho que sea un ejemplo y guía para otros departamentos”, afirmó el Rabino Richard Gamboa Ben-Eleazar.

El reconocimiento cobra especial relevancia porque evidencia el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el gobernador Yamil Arana desde su programa de gobierno y posteriormente incorporado en el Plan de Desarrollo “Bolívar Me Enamora”, donde la garantía de la libertad religiosa fue concebida como una herramienta para fortalecer la convivencia pacífica, promover la participación ciudadana y consolidar escenarios de reconciliación y respeto mutuo.

Bajo esta visión, la administración departamental ha impulsado espacios de articulación con iglesias, organizaciones basadas en la fe y comunidades religiosas de distintas denominaciones, reconociendo su papel en la transformación social, el acompañamiento comunitario y la promoción de valores que contribuyen al bienestar colectivo.

El secretario del Interior, Javier Doria, resaltó que este logro es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la institucionalidad y los distintos actores que han contribuido a fortalecer esta política en el territorio.

“Este reconocimiento es el fruto del trabajo de mucha gente comprometida por mejorar las condiciones de vida de los bolivarenses. Para nosotros es sumamente gratificante recibir los frutos de este arduo trabajo”, expresó.

La Gobernación de Bolívar reafirmó que continuará fortaleciendo los mecanismos de participación de las comunidades de fe, promoviendo el respeto por la diversidad religiosa y garantizando escenarios donde todas las creencias puedan desarrollarse libremente dentro de un marco de respeto, tolerancia y convivencia.

Con este reconocimiento nacional, Bolívar no solo ratifica su liderazgo en la defensa de la libertad religiosa, sino que se consolida como un territorio donde la diversidad es entendida como una fortaleza y donde el diálogo entre diferentes creencias se convierte en un camino para construir tejido social, promover la paz y generar oportunidades para todos sus habitantes.